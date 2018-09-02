Владимир Винокур выступил с речью на похоронах Кобзона

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Советский и российский юморист Владимир Винокур на церемонии прощания с народным артистом СССР, депутатом Государственной Думы Иосифом Кобзоном обратился со сцены с речью, передает с места событий корреспондент «Газеты.ru».

Винокур отметил, что Кобзон всегда был готов помочь близким. Также юморист упомянул, что в прошлом покойный спас его после аварии.

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«Его звали «Скорой помощью», он всегда и всем приходил на помощь — родным, близким и незнакомым. Я кланяюсь перед человеком, который когда-то сделал все, чтобы спасти меня после аварии. Мне очень сложно говорить», — заявил со сцены Винокур.

Ранее сообщалось, что в Москве началась церемония прощания с Иосифом Кобзоном.

«Газета.ru» ведет онлайн-трансляцию прощания с артистом.