В Госдуме сообщили о переносе церемонии прощания с Кобзоном

Церемония прощания с советским и российским эстрадным певцом Иосифом Кобзоном начнется в Концертном зале имени П.И. Чайковского 2 сентября в 8.00. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

Ранее сообщалось, что церемония прощания начнется в 10.00.

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В Госдуме объяснили перенос начала церемонии слишком большим количеством людей, которые хотят проститься с Кобзоном.

На сайте также говорится, что гражданская панихида начнется в 12.00.

Певец будет похоронен на Востряковском кладбище.

Ранее сообщалось, что Кобзон будет похоронен по еврейским традициям.