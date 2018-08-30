Глава ДНР выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил свои соболезнования родным и близким Народного артиста СССР и героя ДНР Иосифа Кобзона, сообщается на сайте «Донецкого агентства новостей».
«От себя лично и от всех жителей Донбасса выражаю искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью выдающегося человека, Героя Донецкой Народной Республики, патриота и гениального артиста Иосифа Давыдовича Кобзона», — сказал Захарченко.
Он также назвал смерть Кобзона невосполнимой потерей для ДНР.
«Это невосполнимая утрата для всех нас. Уход из жизни нашего земляка на протяжении многих лет поддерживающего Донбасс и словом и делом – это уход целой эпохи», — отметил Захарченко.
Глава ДНР подчеркнул, что со смертью Кобзона Донбасс «потерял одного из лучших своих сыновей».
Ранее сообщалось, что Путин выразил соболезнования в связи в кончиной Кобзона.