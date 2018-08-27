Опубликован первый тизер кровавого финала «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал набор тизеров новых сезонов своих сериалов.
В частности, был показан первый тизер восьмого, финального сезона телесериала «Игра престолов», который занятые в нем актеры уже назвали самым кровавым из всех. На кадрах можно увидеть объятия Джона Сноу и его сестры Сансы, уничтожающих все живое драконов, свирепых белых ходоков и других героев фантастического сериала.
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Кроме того, в проморолике можно увидеть кадры из третьего сезона «Настоящего детектива», второго сезона «Большой маленькой лжи» и др.
Ранее стало известно, что исландский актер Хафтор Бьернсон, сыгравший великана Гору в сериале HBO «Игра престолов», сыграл полковника Сандерса — талисман сети KFC.