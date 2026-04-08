Из Британии вылетели американские бомбардировщики для ночных ударов по Ирану

Американские бомбардировщики B-52 вылетели с авиабазы в Британии и направились в сторону Ирана. Об этом сообщил журнал India Today со ссылкой на источники.

«Несколько самолетов B-52 были замечены вылетающими с авиабазы ​​RAF Fairford, другие, как сообщается, заправились и расположились на взлетной полосе перед взлетом», — отмечается в материале.

В сети появилось видео взлета бомбардировщиков, которое опубликовал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, пик ударов по Ирану ожидается около 4:00 по московскому времени.

7 апреля США и Иран вновь обменялись угрозами — более серьезными, чем ранее. Первым заявление сделал американский президент, сообщивший, что сегодня ночью исчезнет целая цивилизация, которую уже никогда не возродят. В ответ в Тегеране отметили, что на защиту Ирана готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения Штатами «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее на бомбардировщиках B-2, атакующих Иран, заметили странные детали на крыльях.