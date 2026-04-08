Россиянам назвали безопасную порцию кулича на Пасху

Традиционный кулич по своей кулинарной сути является одной из самых «тяжелых» разновидностей выпечки. Сочетание дрожжей, сахара и большого количества жиров создает нагрузку, с которой не всегда может справиться даже абсолютно здоровый организм, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Миронова.

Популярность кулича объясняется его богатым вкусом, но именно этот состав делает его сложным для переваривания. В классическом рецепте сосредоточены три фактора риска.

«Во-первых, это сдобное дрожжевое тесто — сочетание муки, фактически чистых быстрых углеводов, и дрожжей. Во-вторых, огромное количество сахара. В-третьих — жиры: сливочное масло и яйца. Если добавить туда цукаты и изюм, которые являются источниками сахара и грубой клетчатки, получается настоящая глюкозная бомба», — объясняет Миронова.

Жиры в составе кулича тормозят перистальтику кишечника и требуют от печени и поджелудочной железы усиленной выработки желчи и ферментов.

Понятие «нормы» всегда индивидуально, однако врачи выделяют усредненный объем, который с высокой вероятностью не вызовет сбоев в работе ЖКТ. Гастроэнтеролог советует ориентироваться не на вес продукта в граммах, а на размер порции относительно вашей ладони.

«Я бы рекомендовала рассматривать кулич не как основную еду, а как десерт. Безопасный десертный объем — это кусочек толщиной примерно в один-два сантиметра от стандартного кулича, то есть около 50–70 граммов. Этого достаточно, чтобы ощутить праздник, но не навредить себе», — подчеркивает врач.

В течение дня можно позволить себе одну-две такие порции, но обязательно с интервалом. Если съесть половину кулича за один присест, даже здоровый желудок ответит тяжестью из-за нарушения эвакуации пищи.

Тяжесть в животе после съеденного кулича — это не просто дискомфорт, а сигнал о том, что пищевой комок застрял в желудке. Плотная и жирная сдоба не может быстро пройти в двенадцатиперстную кишку.

Когда этот комок все же продвигается дальше, начинается пик гормональной нагрузки. Выделяется холецистокинин, заставляющий желчный пузырь интенсивно сокращаться, чтобы выбросить желчь для расщепления жиров. Параллельно поджелудочная железа начинает экстренно вырабатывать ферменты (липазу и амилазу). Если сахара и жира слишком много, ферментные системы могут не справиться, что приводит к вздутию и метеоризму.

Для людей с определенными диагнозами даже один лишний кусок кулича может стать триггером обострения.

Желчнокаменная болезнь: жирная сдоба — мощный желчегонный стимул, который может сдвинуть камни и вызвать закупорку протоков.

Хронический панкреатит: избыток сахара и жира перегружает поджелудочную железу.

ГЭРБ (рефлюксная болезнь): сочетание жира и теста расслабляет нижний пищеводный сфинктер, провоцируя изжогу.

Диабет и преддиабет: из-за высокого гликемического индекса выпечки.

Синдром раздраженного кишечника (СРК): процессы брожения в этом случае вызывают сильные боли.

Чтобы снизить негативное влияние выпечки на организм, эксперт советует придерживаться нескольких правил.

Не ешьте натощак и на ночь. Оптимальное время — завтрак или ланч, чтобы у организма был весь день на утилизацию калорий.

Выбирайте правильное соседство. «Хорошо заедать кулич не сладким чаем, а белковым продуктом или кисломолочкой — например, натуральным йогуртом или кефиром. Белок замедляет всасывание сахара, а кисломолочные продукты помогают пищеварению», — советует Миронова.

Подсушивайте. Слегка подсушенный кулич переносится легче, чем свежая мягкая сдоба, так как меньше стимулирует кислотность желудка.

Убирайте лишнее. По возможности снимайте жирную масляную глазурь и выбирайте куличи с минимальным количеством изюма.

Иногда переедание праздничной выпечки приводит к состояниям, требующим немедленного медицинского вмешательства. Обратите внимание на следующие симптомы:

— опоясывающая боль или боль в верхней части живота (эпигастрии), отдающая в спину — подозрение на панкреатит;

— острая схваткообразная боль в правом подреберье, сопровождающаяся тошнотой — признак желчной колики;

— многократная рвота, которая не приносит облегчения или содержит примесь желчи.

При появлении этих признаков нельзя заниматься самолечением, необходимо срочно обратиться за помощью.

Пасхальное застолье — это время радости и общения, а не повод для проверки организма на прочность. Главный секрет безопасного праздника заключается в том, чтобы относиться к куличу как к редкому и ценному лакомству, а не как к способу утолить голод.

Соблюдение «правила ладони», отказ от еды натощак и грамотное сочетание сдобной выпечки с кисломолочными продуктами помогут насладиться вкусом без риска провести праздничные дни в больничной палате.

