СМИ: глава Пентагона лжет Трампу о военном превосходстве США в Иране

WP: Хегсет вводит в заблуждение Трампа о ходе операции в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщает президенту США Дональду Трампу ложную информацию о превосходстве американских вооруженных сил в ходе боевых действий в Иране. Об этом пишет Washington Post.

«Пит [Хегсет] говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию», — рассказал журналистам один из сотрудников Белого дома.

В качестве иллюстрации издание приводит операцию по спасению американских пилотов, которая показала, что Тегеран по-прежнему способен угрожать военнослужащим США, несмотря на неоднократные заявления Хегсета о превосходстве в воздухе. В статье также поставили под сомнение статистику, которую Хегсет предоставлял в последние недели, агрументируя заявления о полном контроле над иранским небом.

«Хотя Хегсет на протяжении нескольких недель утверждал, что у Ирана «нет противовоздушной обороны» и он «ничего не может сделать» в отношении воздушных вторжений США, Трамп на своей пресс-конференции в Белом доме в понедельник признал, что переносной «ракетный комплекс с тепловым наведением» сбил [американский истребитель] F-15», - говорится в статье.

До этого сообщалось, что в Конгрессе США демократы обсуждают возможность объявить Трампу импичмент из-за Ирана. Конгрессмены рассматривают возможность инициации голосования с целью применения 25-й поправки к Конституции США, которая позволит вице-президенту принять полномочия главы государства.

Ранее в конгрессе США назвали угрозы Трампа Ирану «чистым злом».