ВСУ атаковали спорткомплекс Запорожской АЭС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил снаряд на спортивно-оздоровительный комплекс Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила администрация Энергодарского городского округа в своем Telegram-канале.

«К счастью, комплекс сейчас на капитальном ремонте, поэтому детей внутри не было, и никто не пострадал», — отмечается в сообщении.

По словам властей, ущерб от возгорания оказался значительно ниже возможного, посокольку на кровлю была нанесена огнезащита в рамках программы восстановления социальных объектов.

7 апреля мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что примерно 10 дронов пытались атаковать город-спутник ЗАЭС Энергодар. В результате были повреждены два многоквартирных жилых дома.

Также под артиллерийский обстрел попала одна из школ Великой Знаменки. Пухов отметил, что было зафиксировано порядка восьми прилетов по учебному заведению, где на момент обстрела находились дети и шли уроки. По предварительным данным, есть раненые.

Ранее Россия предъявила МАГАТЭ претензии из-за Запорожской АЭС.