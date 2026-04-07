Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

ВСУ атаковали спорткомплекс Запорожской АЭС

Дрон ВСУ сбросил снаряд на крышу спортивно-оздоровительного комплекса ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил снаряд на спортивно-оздоровительный комплекс Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила администрация Энергодарского городского округа в своем Telegram-канале.

«К счастью, комплекс сейчас на капитальном ремонте, поэтому детей внутри не было, и никто не пострадал», — отмечается в сообщении.

По словам властей, ущерб от возгорания оказался значительно ниже возможного, посокольку на кровлю была нанесена огнезащита в рамках программы восстановления социальных объектов.

7 апреля мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что примерно 10 дронов пытались атаковать город-спутник ЗАЭС Энергодар. В результате были повреждены два многоквартирных жилых дома.

Также под артиллерийский обстрел попала одна из школ Великой Знаменки. Пухов отметил, что было зафиксировано порядка восьми прилетов по учебному заведению, где на момент обстрела находились дети и шли уроки. По предварительным данным, есть раненые.

Ранее Россия предъявила МАГАТЭ претензии из-за Запорожской АЭС.

 
Теперь вы знаете
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
