В Самарской области объявили ракетную опасность

Глава Самарской области Федорищев сообщил о ракетной опасности в регионе
Ракетная опасность объявлена на территории Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«На территории Самарской области объявлена ракетная опасность» — написал он.

В ночь на 7 апреля в Самарской области был введен план «Ковер», предусматривающий оперативное закрытие воздушного пространства на всех высотах. До этого самарский губернатор заявил об угрозе подлета беспилотников в регионе.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки 45 украинских дронов. Больше всего воздушных целей — 19 — нейтрализовали в Ленинградской области. В Воронежской области сбили 11 беспилотников, в Белгородской области — семь, во Владимирской области — три. По одному БПЛА ликвидировали в Пензенской, Волгоградской, Брянской областях и Краснодарском крае. Кроме того, один летательный аппарат уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее дрон атаковал скорую помощь в Запорожской области.

 
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
