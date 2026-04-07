В Самарской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

В ночь на 7 апреля в Самарской области был введен план «Ковер», предусматривающий оперативное закрытие воздушного пространства на всех высотах. До этого самарский губернатор заявил об угрозе подлета беспилотников в регионе.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки 45 украинских дронов. Больше всего воздушных целей — 19 — нейтрализовали в Ленинградской области. В Воронежской области сбили 11 беспилотников, в Белгородской области — семь, во Владимирской области — три. По одному БПЛА ликвидировали в Пензенской, Волгоградской, Брянской областях и Краснодарском крае. Кроме того, один летательный аппарат уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее дрон атаковал скорую помощь в Запорожской области.