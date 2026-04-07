Турист, снявший номер в отеле Таиланда, проснулся утром с коброй на шее

В Таиланде туристы обнаружили в кровати своего номера кобру
Полицейские Таиланда поймали кобру, которая заползла в номер туристов. Об этом сообщает Khaosod.

Как рассказал один из путешественников, вместе с возлюбленной он остановился в отеле в провинции Краби. Около пяти часов утра партнерша встала и закричала, так как увидела опасную змею прямо на кровати.

Сначала мужчина не придал этому значения, но вскоре понял, что рептилия ползет по его шее.

На место вызвали полицейских, которые нашли «сбежавшую» с места змею в щели над кроватью. При этом кобра вела себя агрессивно и пыталась наброситься на специалистов.
Полицейские предполагают, что змея попала в номер случайно. Вероятно, она ползла по ветке дерева около здания и случайно упала на этаж.

До этого на Бали кожа россиянки покрылась сыпью после того, как дотронулась до экзотической гусеницы. Сначала она не поняла, в чем дело, и, предположив укус змеи, обратилась в больницу. Там ей оказали помощь и рассказали, что этот вид гусениц выделяет токсин, провоцирующий сыпь.

Ранее Индия решила защититься от нелегальных мигрантов с помощью змей и крокодилов.

 
