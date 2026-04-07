Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Пакистан просит Трампа продлить срок ультиматума для Ирана

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о продлении крайнего срока для достижения соглашения с Ираном. Об этом Шариф написал в социальной сети Х.

«Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке продвигаются стабильно <...> и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем. Чтобы позволить дипломатии идти своим чередом, я настоятельно прошу президента Трампа продлить срок [достижения соглашения с Ираном] на две недели», — заявил премьер-министр Пакистана.

Он также обратился к властям Ирана с просьбой «в качестве жеста доброй воли» открыть на этот срок Ормузский пролив.

7 апреля американский президент заявил, что в ночь на 8 апреля США способны уничтожить «цивилизацию», имея в виду Иран. При этом он добавил, что не желает такого исхода, но «вероятно, так и будет».

5 апреля Трамп высказался о возможности заключения сделки между Ираном и США 6 или 7 апреля. В противном случае, по его словам, он «взорвет все и заберет нефть» у Ирана. Позже Трамп объявил, что 7 апреля — «последний срок» для соглашения с Ираном.

Ранее в конгрессе США назвали угрозы Трампа Ирану «чистым злом».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!