Пакистан просит Трампа продлить срок ультиматума для Ирана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о продлении крайнего срока для достижения соглашения с Ираном. Об этом Шариф написал в социальной сети Х.

«Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке продвигаются стабильно <...> и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем. Чтобы позволить дипломатии идти своим чередом, я настоятельно прошу президента Трампа продлить срок [достижения соглашения с Ираном] на две недели», — заявил премьер-министр Пакистана.

Он также обратился к властям Ирана с просьбой «в качестве жеста доброй воли» открыть на этот срок Ормузский пролив.

7 апреля американский президент заявил, что в ночь на 8 апреля США способны уничтожить «цивилизацию», имея в виду Иран. При этом он добавил, что не желает такого исхода, но «вероятно, так и будет».

5 апреля Трамп высказался о возможности заключения сделки между Ираном и США 6 или 7 апреля. В противном случае, по его словам, он «взорвет все и заберет нефть» у Ирана. Позже Трамп объявил, что 7 апреля — «последний срок» для соглашения с Ираном.

Ранее в конгрессе США назвали угрозы Трампа Ирану «чистым злом».