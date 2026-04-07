«Ходит по тонкому льду»: Пакистан подал Ирану сигнал

Удар, нанесенный Ираном по промышленным объектам Саудовской Аравии, угрожает сорвать мирные переговоры. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в пакистанских службах безопасности.

Как заявил источник издания, Иран ходит по «тонкому льду», а ближайшие три-четыре часа имеют решающее значение для будущего диалога.

«Мы поддерживаем связь с иранцами. В последнее время они проявили гибкость и готовность присоединиться к переговорам, но в то же время занимают жесткую позицию, считая это необходимым условием для любых переговоров», — добавил собеседник агентства.

Пакистан выступает главным посредником в обсуждении мирных предложений между США и Ираном.

До этого стало известно, что иранской атаке подверглись крупнейший нефтехимический комплекс, принадлежащий американским компаниям Sadara, ExxonMobil, Dow Chemical и расположенный в районе Аль-Джубейль в Саудовской Аравии, а также крупный нефтехимический комплекс американской компании Chevron Philips в районе Аль-Джуйама.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял ряд ответных мер, включая ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее посол Ирана рассказал, чего ждет Тегеран от главы МАГАТЭ.

 
