Лариса Долина раскрыла, как изменил ее скандал с квартирой

Певица Лариса Долина раскрыла, как изменил ее скандал с московской квартирой, деньги за продажу которой присвоили мошенники. Артистку цитирует kp.ru.

По словам Долиной, она научилась бороться с трудностями и идет дальше: записывает новые песни, дает концерты, играет в театре.

«Это было еще одно испытание, которое Господь мне послал. Я должна была через все пройти, чтобы что-то открыть в себе. Посмотреть на жизнь другими глазами», — делится певица.

Артистка также подчеркнула, что живет с абсолютно чистой совестью, поскольку никому ничего не сделала плохого и всех простила.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина арендует жилье.

Ранее стало известно, что Лариса Долина споет в спектакле «Мечты Фемиды».

 
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
