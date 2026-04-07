В США обсуждают импичмент Трампу из-за Ирана

Американские демократы начали обсуждение требования об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios.

Отмечается, что поводом для отстранения от должности стало развязывание войны против Ирана. Собеседники издания заявляют, что конгрессмены рассматривают возможность инициации голосования по данному вопросу. Кроме того, по информации журналистов, планируется подготовка обращения в кабинет министров с целью применения 25-й поправки к конституции США. Этот правовой механизм позволяет вице-президенту принять полномочия главы государства в случае его отставки или признания недееспособным.

До этого в сенате США назвали Трампа «крайне больным» человеком. Об этом в социальной сети X написал лидер демократов в американском сенате Чак Шумер. Конгрессмен таким образом прокомментировал недавний пост Трампа, в котором глава Белого дома заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран.

Ранее в конгрессе США назвали угрозы Трампа Ирану «чистым злом».