Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В США обсуждают импичмент Трампу из-за Ирана

Axios: в Конгрессе США обсуждают возможность лишить Трампа власти из-за Ирана
Brendan Smialowski/Reuters

Американские демократы начали обсуждение требования об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios.

Отмечается, что поводом для отстранения от должности стало развязывание войны против Ирана. Собеседники издания заявляют, что конгрессмены рассматривают возможность инициации голосования по данному вопросу. Кроме того, по информации журналистов, планируется подготовка обращения в кабинет министров с целью применения 25-й поправки к конституции США. Этот правовой механизм позволяет вице-президенту принять полномочия главы государства в случае его отставки или признания недееспособным.

До этого в сенате США назвали Трампа «крайне больным» человеком. Об этом в социальной сети X написал лидер демократов в американском сенате Чак Шумер. Конгрессмен таким образом прокомментировал недавний пост Трампа, в котором глава Белого дома заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран.

Ранее в конгрессе США назвали угрозы Трампа Ирану «чистым злом».

 
Теперь вы знаете
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
