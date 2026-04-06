СМИ: США и Израиль атаковали иранский алюминиевый завод

Press TV: США и Израиль ударили по алюминиевому заводу в Иране

США и Израиль нанесли авиаудары по алюминиевому заводу в иранском Эраке и нефтехимическому комплексу Fajr в Бендер-Махшехре. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Информации о повреждениях и пострадавших нет.

7 апреля США и Иран вновь обменялись угрозами — более серьезными, чем ранее. Первым заявление сделал американский президент Дональд Трамп, сообщивший, что сегодня ночью исчезнет целая цивилизация, которую уже никогда не возродят. В ответ в Тегеране отметили, что на защиту Ирана готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения Штатами «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

6 апреля Иран отверг инициативу США о 45-дневном прекращении огня, отправив собственный документ из 10 пунктов с предложениями по урегулированию конфликта. Среди требований — снятие санкций и ввод новых правил прохода по Ормузскому проливу. Президент США назвал предложения «недостаточно хорошими» и пригрозил «обрушить ад» на Иран в случае, если Тегеран в течение 48 часов не пойдет на сделку с Вашингтоном, либо не откроет Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Иран призвал молодежь создать «живую цепь» вокруг энергообъектов.