Трамп назвал переговоры по Ирану напряженными

США в настоящее время ведут напряженные переговоры по урегулированию ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, в ближайшее время состоится полноценный брифинг о предложении Пакистана.

До этого премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой о продлении крайнего срока для достижения соглашения с Ираном на две недели. Он также обратился к властям Ирана с просьбой «в качестве жеста доброй воли» открыть на этот срок Ормузский пролив.

7 апреля Трамп заявил, что в ночь на 8 апреля США способны уничтожить «цивилизацию», имея в виду Иран. При этом он добавил, что не желает такого исхода, но «вероятно, так и будет».

6 апреля Тегеран отверг инициативу США о 45-дневном прекращении огня, отправив собственный документ из 10 пунктов с предложениями по урегулированию конфликта. Среди требований — снятие санкций и введение новых правил прохода по Ормузскому проливу. Президент США Дональд Трамп назвал предложения «недостаточно хорошими» и вновь принялся угрожать Ирану. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее пакистанские спецслужбы заявили, что Иран «ходит по тонкому льду».