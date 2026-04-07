Мужчина изнасиловал постояльца дома престарелых с психическим расстройством

Жителей американского штата Луизиана арестовали за надругательство над подопечным. Об этом сообщает WDSU News.

Инцидент произошел в округе Терребонн. 41-летний мужчина по имени Джон Родриг изнасиловал одного из постояльцев дома для престарелых людей с ограниченными возможностями. Пол пострадавшего и другие подробности не уточняются.

При этом у мужчины была возлюбленная, 43-летняя Саманта Вердин. Она знала о том, что сделал ее муж, но не сообщила о произошедшем.

Позже об изнасиловании узнали полицейские. Во время беседы с пострадавшим он опознал Родрига как причастного к надругательству. Отмечается, что из-за психического расстройства постоялец не мог дать согласие на действия работника.

Родрига обвинили в изнасиловании, он содержится под залогом $250 000 (более 19 млн рублей). Его возлюбленная признана соучастницей и может выйти из-под ареста, если сможет заплатить $150 000 (около 12 млн рублей).

Ранее женщина расправилась с беременной школьницей, чтобы скрыть ее отношения со своим мужчиной.