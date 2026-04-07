Мужчина изнасиловал постояльца дома престарелых с психическим расстройством

В Луизиане супругов арестовали после изнасилования постояльца дома престарелых
Жителей американского штата Луизиана арестовали за надругательство над подопечным. Об этом сообщает WDSU News.

Инцидент произошел в округе Терребонн. 41-летний мужчина по имени Джон Родриг изнасиловал одного из постояльцев дома для престарелых людей с ограниченными возможностями. Пол пострадавшего и другие подробности не уточняются.

При этом у мужчины была возлюбленная, 43-летняя Саманта Вердин. Она знала о том, что сделал ее муж, но не сообщила о произошедшем.

Позже об изнасиловании узнали полицейские. Во время беседы с пострадавшим он опознал Родрига как причастного к надругательству. Отмечается, что из-за психического расстройства постоялец не мог дать согласие на действия работника.

Родрига обвинили в изнасиловании, он содержится под залогом $250 000 (более 19 млн рублей). Его возлюбленная признана соучастницей и может выйти из-под ареста, если сможет заплатить $150 000 (около 12 млн рублей).

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

