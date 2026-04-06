«Арсенал» вырвал победу у «Спортинга» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» обыграл на выезде лиссабонский «Спортинг» в первом четвертьфинальном мате Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Кай Хаверц. Он отличился в компенсированное ко второму тайму время.

Ответная встреча пройдет 15 апреля в Лондоне.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Бавария» обыграла «Реал» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.