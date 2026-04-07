Коростелев рассказал о своем отношении к Губерниеву

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что положительно относится к журналисту Дмитрию Губерниеву, передает «Матч ТВ».

«Ничего плохого мне не делал, а к тем, кто мне не делает ничего плохого, я отношусь хорошо. Он популяризирует спорт, имеет большой вес в медиа. Я бы даже сказал, что популяризует любой вид спорта, к которому прикасается», — сказал Коростелев.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

