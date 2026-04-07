Американский журналист призвал военных США не исполнять приказы Трампа об ударах по Ирану

Карлсон призвал военных США саботировать приказы Трампа об ударах по Ирану
Американский журналист Такер Карлсон призвал американских военных США и сотрудников Белого дома саботировать любые приказы президента Дональда Трампа о нанесении ударов по Ирану, в том числе с использованием ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС.

По словам журналиста, в случае подобных приказов необходимо открыто выразить несогласие и, при необходимости, отказаться от их выполнения.

«Сейчас время сказать «нет, абсолютно нет» и сказать это прямо президенту... Те, кто находятся в прямом контакте с президентом, должны сказать: «Нет, я уйду в отставку. Я сделаю все, что смогу законно, чтобы остановить это, потому что это безумие», — сказал Карлсон.

Он призвал тех, кто получит приказ использовать оружие массового уничтожения, в том числе ядерное, против населения Ирана, не исполнять его. Карлсон подчеркнул, что наступил «поворотный момент», после которого «ничто не будет прежним».

7 апреля Карлсон раскритиковал президента США Дональда Трампа за обещания уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана, а также за «высмеивание» ислама. Журналист назвал пост, в котором американский президент призвал Иран открыть Ормузский пролив, иначе Тегеран «будет жить в аду», «омерзительным во всех отношениях».

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Трамп заявил, что у Карлсона низкий IQ.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!