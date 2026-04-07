Американский журналист призвал военных США не исполнять приказы Трампа об ударах по Ирану

Американский журналист Такер Карлсон призвал американских военных США и сотрудников Белого дома саботировать любые приказы президента Дональда Трампа о нанесении ударов по Ирану, в том числе с использованием ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС.

По словам журналиста, в случае подобных приказов необходимо открыто выразить несогласие и, при необходимости, отказаться от их выполнения.

«Сейчас время сказать «нет, абсолютно нет» и сказать это прямо президенту... Те, кто находятся в прямом контакте с президентом, должны сказать: «Нет, я уйду в отставку. Я сделаю все, что смогу законно, чтобы остановить это, потому что это безумие», — сказал Карлсон.

Он призвал тех, кто получит приказ использовать оружие массового уничтожения, в том числе ядерное, против населения Ирана, не исполнять его. Карлсон подчеркнул, что наступил «поворотный момент», после которого «ничто не будет прежним».

7 апреля Карлсон раскритиковал президента США Дональда Трампа за обещания уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана, а также за «высмеивание» ислама. Журналист назвал пост, в котором американский президент призвал Иран открыть Ормузский пролив, иначе Тегеран «будет жить в аду», «омерзительным во всех отношениях».

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Трамп заявил, что у Карлсона низкий IQ.