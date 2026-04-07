СМИ: Сирия продлила запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Власти Сирии продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны на 48 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск».

«Воздушное пространство страны закрыто до 21:00 по всемирному времени четверга, 9 апреля (00:00 мск 10 апреля. — «Газета.Ru»)», — передает агентство слова собеседника.

По его словам, исключением могут стать исключительно полеты, предварительно одобренные контролирующим органом в области гражданской авиации. Отмечается, что предыдущий запрет на полеты действовал до вечера вторника, 7 апреля.

Кроме того, источник напомнил, что Сирия разрешила обслуживание пассажирских рейсов в аэропорту Алеппо по трем коридорам, два из которых — до турецкой границы, а еще один — в направлении Средиземного моря до границы с районом, подконтрольным диспетчерам Никосии.

Ограничения в воздушном пространстве арабского государства ввели 28 февраля на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее власти Кувейта призвали местных жителей не покидать дома в ночь на 8 апреля.

 
