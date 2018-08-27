Вышел первый тизер нового сезона «Настоящего детектива»

В сети появился первый тизер-трейлер третьего сезона сериала «Настоящий детектив». Он опубликован на странице канала HBO на YouTube.

Действие третьего сезона разворачивается в регионе Озарк. Детектив Уэйн Хейс, которого играет обладатель «Оскара» Махершала Али, расследует дело о похищении ребенка.

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Сценаристом сезона выступил создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто. Кроме того, в написании сценария к четвертой серии участвовал Дэвид Милч.

Новый сезон «Настоящего детектива» выйдет на экраны в январе 2019 года.

Ранее в сети появился трейлер сериала «Маньяк» с Эммой Стоун, режиссером которого выступил Кэри Фукунага, ранее известный по сериалу «Настоящий детектив».