Адвокат Харви Вайнштейна отреагировал на новый секс-скандал вокруг его жертвы Азии Ардженто

Адвокат продюсера Харви Вайнштейна Бен Брафман отреагировал на всплывшие подробности о личной жизни актрисы Азии Ардженто, которая одной из первых обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах и которая, как выяснилось, в то же самое время пыталась замять секс-скандал с собственным участием.

Ардженто заплатила внушительную сумму молодому актеру Джимми Беннетту, с которым вступила в сексуальную связь до наступления его совершеннолетия. «Нам открыли глаза на невероятный уровень лицемерия, продемонстрированный Азией Ардженто, одной из самых ярых активисток, жаждавших уничтожить Харви Вайнштейна», — сказал адвокат в беседе с The Hollywood Reporter.

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«Она была в авангарде обвинителей Вайнштейна, хотя ее собственные отношения с ним были отношениями двоих взрослых людей, продолжавшимися более четырех лет», — напомнил Брафман.

Ранее газета The New York Times опубликовала официальные документы и личную переписку представителей Ардженто и Беннетта. Как следует из свидетельств, актрисе пришлось заплатить молодому человеку $380 тыс., поскольку после мимолетной связи в отеле с 37-летней Ардженто 17-летний на тот момент подросток пострадал психологически, что отразилось на его карьере.