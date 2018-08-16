Сын Ван Дамма признал свою вину в нападении на соседа с ножом

Младший сын актера Жан-Клод Ван Дамма Николас Ван Варенберг признал свою вину в нападении на сожителя с ножом. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, Ван Варенберг был арестован в прошлом сентябре в связи с подозрением в применении смертельного оружия, незаконном лишении свободы, а также владении марихуаной и наркотиками.

Реклама

По данным полиции, Ван Варенберга вывело из себя то, что его сосед по комнате открыл дверь, поэтому он схватил нож и пытался помешать ему покинуть помещение. Инцидент произошел в квартире на окраине города Финикс. Ожидается, что сын актера получит условный срок.

Ранее актер Жан-Клод Ван Дамм подвергся критике после того, как высказался о гей-браках.