Организаторы выставки Бэнкси подтвердили ее несогласованность с художником

Организаторы выставки уличного художника Бэнкси в Москве подтвердили, что она не была согласована с ним и не позиционировалась таким образом, передает РИА «Новости».

«Мы никогда не позиционировали эту выставку, как организованную или согласованную с Banksy. Больше того, во всех интервью мы прямо говорили о том, что наша выставка может вызвать его негативную реакцию. То, что Banksy обратил внимание на нашу выставку, косвенно подтверждает значимость этого события и для него тоже», — сказал организатор выставки Александр Начкебия.

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Он также отметил, что входной билет на выставку стоит £8, а не £20. По его словам, экспозиция была собрана из работ, приобретенных частными коллекционерами, которые обладают правами выставлять работы Бэнкси.

«У нас представлены исключительно авторизованные работы — никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Banksy. Все работы имеют сертификаты подлинности», — подчеркнули организаторы.

По их словам, на данный момент выставку посетили 252 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Бэнкси не знал о своей выставке в Москве.