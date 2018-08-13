Алена Свиридова вступилась за Лайму Вайкуле

Певица Алена Свиридова высказалась в защиту своей коллеги Лаймы Вайкуле, столкнувшейся с волной негатива после своих заявлений о нежелании выступать в российском Крыму.

«Лайма действительно подданная Евросоюза. У нее просто могут возникнуть проблемы, ну, допустим, миграционные. С въездом и прочее», — сказала Свиридова в беседе с телеканалом «360», комментируя слова Вайкуле о том, что европейцам «запрещено» работать в Крыму.

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По мнению Алены Свиридовой, резонанс вокруг Лаймы Вайкуле — это «охота на ведьм». «Я думаю, что никакой политической подоплеки там нет и не может быть. Поэтому оставьте ее в покое», — попросила Свиридова.

Вайкуле ранее заявила, что она ни при каких обстоятельствах не поедет с концертами в Крым. Позже она сказала, что ее слова были интерпретированы неверно.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого находившийся в составе Украины полуостров и стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.