В Выборге рассказали о состоянии госпитализированного Гарри Бардина

Представители оргкомитета Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу» сообщили, что режиссер-мультипликатор Гарри Бардин вернется к работе жюри после госпитализации, передает РИА «Новости».

«12 августа режиссер Гарри Бардин, находясь в Выборге на фестивале российского кино «Окно в Европу», почувствовал недомогание и обратился к врачам выборгской больницы. Медики провели обследование и не нашли оснований для волнения, но рекомендовали обратиться для дополнительной консультации в областную больницу Петербурга», — рассказал представитель оргкомитета.

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Он подчеркнул, что Бардин присоединится к работе жюри возглавляемого им конкурса анимационного кино «в ближайшее время».

Ранее сообщалось о госпитализации Гарри Бардина.