Госпитализирован Гарри Бардин

Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин был госпитализирован днем 12 августа в связи с ухудшением здоровья, сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что 76-летний мультипликатор должен был выступить на фестивале «Окно в Европу», который проходит в Выборге.

Причина госпитализации точно не известна, однако Бардин находится в хирургическом отделении.

Реклама

Гарри Бардин — один из самых известных советско-российских мультипликаторов. Обладатель четырех премий «Ника» и золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Он известен по мультфильмам «Летучий корабль», «Пиф-паф, ой-ой-ой», «Серый волк энд Красная шапочка».

Ранее Гарри Бардин предложил присудить премию «Звезда Театрала» художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, который на данный момент находится под домашним арестом.