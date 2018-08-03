TMZ: Деми Ловато согласилась на реабилитацию после передозировки

Певица Деми Ловато согласилась пройти курс реабилитации после того, как ее госпитализировали с передозировкой наркотиками. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, родственники Ловато боялись посоветовать ей пройти реабилитацию из-за ее состояния.

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Как отмечается, в настоящее время Ловато все еще находится в больнице в Лос-Анджелесе.

Ранее СМИ сообщили, что Деми Ловато страдает от тяжелых последствий передозировки.

Как отмечается, у певицы наблюдается сильнейшая тошнота и лихорадка.