Деми Мур рассказала о приставаниях Харви Вайнштейна к Брюсу Уиллису

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Актриса Деми Мур в эфире шоу «Поджарь звезду» пошутила, что ее экс-супруг Брюс Уиллис попал в фильм «Криминальное чтиво» через постель продюсера Харви Вайнштейна, над которым сейчас идет судебный процесс по обвинению в харрасменте и изнасилованиях.

В рамках программы звезды должны шутить о других звездах, и Деми выбрала бывшего мужа. «Брюс отправился к Харви Bайнштейну в отель. Не знаю, что там было, но он вернулся, размахивая этим шаром-кляпом и сказал — я получил эту роль», — цитирует актрису People.

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Красный кляп действительно фигурирует в одной из сцен картины. Шутка Деми Мур вызвала негативную реакцию и в зале, и позже в соцсетях, однако самому присутствовавшему в аудитории Уиллису и троим их общим дочерям она понравилась.

Брюс Уиллис и Деми Мур были женаты с 1987 по 2000 год.

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