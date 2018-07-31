Воры взломали квартиру Левы из «Би-2»

Квартиру рок-музыканта, солиста группы «Би-2» Егора (Игоря) Бортника, выступающего под сценическим псевдонимом Лева Би-2, взломали воры, сообщает телеканал «360» со ссылкой на PR-директора ансамбля Марию Вьюгину.

«Квартиру Егора Михайловича действительно пытались ограбить», — подтвердила она.

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По ее словам, вынести из квартиры ценные вещи злоумышленники не успели, поскольку полицейские практически моментально среагировали на поступивший сигнал. «Там стоит сигнализация, и полиция приехала очень быстро, грабители не успели ничего сделать», — поделилась деталями произошедшего Вьюгина.

В конце июня воры ограбили дом вдовы шансон-исполнителя Михаила Круга.