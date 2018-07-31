Актеры «Стражей Галактики» написали письмо в поддержку уволенного режиссера

Актеры, которые снимаются в серии американских приключенческих фильмов «Стражи Галактики», подписали открытое письмо с требованием восстановить Джеймса Ганна в режиссерском кресле. Письмо опубликовал в своем инстаграме актер Крис Пратт, исполняющий главную роль в кинокартинах.

Ранее компания Walt Disney приняла решение уволить Ганна из-за его твитов сомнительного и оскорбительного содержания. Он написал их в период с 2009 по 2012 годы.

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«Хотя я не поддерживаю неуместные шутки Джеймса Ганна, сделанные много лет назад, он хороший человек. Я лично хотел бы, чтобы он был восстановлен как режиссер третьей части», — написал Пратт в своем инстаграме.

Составители письма также отметили, что «потрясены» решением кинокомпании об увольнении режиссера и в данный момент думают над тем, как убедить Walt Disney вернуть Ганна.

Также ранее сообщалось, что тысячи фанатов и звезды умоляют Disney простить Ганна.