Медведев назвал Макарову актрисой «редкого драматического таланта»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с днем рожденья народную артистку СССР, киноактрису Инну Макарову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

По словам Медведева, часто именно участие Макаровой в фильмах делало их шедеврами киноискусства, а ее саму – любимой актрисой миллионов зрителей.

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«Вы — актриса редкого драматического таланта», — заявил Медведев.

Макаровой исполняется 92 года. Он снималась в таких кинофильмах, как «Девчата», «Невеста с севера» и «Высота».

Ранее Медведев поздравил с юбилеем заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Колкера.