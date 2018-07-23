Рассел Кроу напугал поклонников видео с косматой бородой

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Актер Рассел Кроу опубликовал у себя в инстаграме видео, на котором расчесывает седую и запутавшуюся бороду.

Кроме бороды, Кроу в видеоселфи пытается привести в порядок и длинные отросшие волосы. «Актер готовится», — подписал ролик он.

Подписанные на страницу артиста поклонники оказались шокированы преображением аккуратного и симпатичного Кроу в «бездомного». «Этому актеру стоит отложить в сторону пивко и поделать кардиоупражнения», — советуют ему в комментариях.

Ранее подобную реакцию у фанатов вызвал актер Энтони Хопкинс, опубликовавший в соцсетях полуминутную запись, на которой жутко гримасничает и кривляется под музыку.