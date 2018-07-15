Константин Хабенский попал в базу данных «Миротворца»

Российский актер Константин Хабенский был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за поездки в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, Хабенский якобы «сознательно нарушил государственную границу Украины» и участвовал «в пропагандистских мероприятиях России» в Крыму.

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Также на «Миротворце» приводятся ссылки на сайт детского лагеря «Артек» в Крыму, где на фотографиях изображается встреча Хабенского в лагере с детьми в июле.

Украинский сайт «Миротворец» публикует данные людей, которых считает опасными для Украины. Среди них немало российских журналистов и деятелей культуры.

Ранее сообщалось, что в базу данных «Миротворец» по аналогичным причинам был включен российский актер Гоша Куецнко, а также бывшая солистка группы t.A.T.u Елена Катина.