Съемки финального сезона «Игры престолов» завершены
Самый масштабный фан-аккаунт Кита Харингтона в Instagram объявил о финале съемок фантастического сериала «Игра престолов».
«Игра престолов» официально свернула съемки навсегда», — написано в посте, проиллюстрированном фотографией Харингтона в образе бастарда Джона Сноу — одного из главных героев киносаги по мотивам серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».
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Ранее о своем завершении съемок в восьмом, финальном сезоне сериала объявила актриса Мейси Уильямс.
В конце июня Кит Харингтон пообещал, что острижет коротко свои знаменитые кудри сразу после окончания «Игры престолов».