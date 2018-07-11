Съемки финального сезона «Игры престолов» завершены

<img src="//img.gazeta.ru/files3/573/11812573/upload-20130331_shl_g86_455-pic905-895x505-80246.jpg">

Самый масштабный фан-аккаунт Кита Харингтона в Instagram объявил о финале съемок фантастического сериала «Игра престолов».

«Игра престолов» официально свернула съемки навсегда», — написано в посте, проиллюстрированном фотографией Харингтона в образе бастарда Джона Сноу — одного из главных героев киносаги по мотивам серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

Реклама

Ранее о своем завершении съемок в восьмом, финальном сезоне сериала объявила актриса Мейси Уильямс.

В конце июня Кит Харингтон пообещал, что острижет коротко свои знаменитые кудри сразу после окончания «Игры престолов».