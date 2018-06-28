Умер Харлан Эллисон

В США в возрасте 84 лет умер американский писатель-фантаст Харлан Эллисон, сообщила юрист, фотограф и активист по авторским правам Кристин Валада в своем твиттере.

«[Супруга писателя] Сьюзан Эллисон попросила меня рассказать, что Харлан Эллисон сегодня умер во сне. «Короткое время я был здесь и короткое время моя жизнь имела значение», Х.Э., 1934-2018», — написала Валада.

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Она отметила, что в данный момент проходит подготовка к похоронам писателя.

За свою карьеру Эллисон написал более двух тысяч рассказов, эссе, очерков и статей. В 1984 писатель подал иск о плагиате на создателей фильма «Терминатор» — он счел, что они некорректно заимствовали идеи из его рассказов «Солдат» и «Демон со стеклянной рукой». Суд удовлетворил требования Эллисона.