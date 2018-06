Яйца крикливого зуйка могут сорвать канадский фестиваль

Маленькая птица с пронзительным голосом по имени крикливый зуек угрожает проведению одного из крупнейших музыкальных фестивалей в Канаде, сообщает The Guardian.

Птица свила гнездо и отложила четыре яйца там, где должна быть возведена сцена фестиваля Bluesfest в Оттаве. На мероприятие ежегодно собираются около 300 тыс. человек, однако в этом году охраняемая властями страны птица может сорвать масштабный праздник.

Реклама

«Это одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкивались, но, думаю, мы что-нибудь придумаем», — говорит исполнительный директор фестиваля Марк Монаган. Сейчас решается вопрос о безопасном перенесении гнезда крикливого зуйка.

Фестиваль Bluesfest в Канаде должен начаться 5 июля.

Omg, don't google image "baby killdeer" or your cause deepens tenfold #bluesnest #BluesfestBird #Bluesfest #ottawa pic.twitter.com/gMyQDyCMQ8