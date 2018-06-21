Задержан подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

Американская полиция арестовала подозреваемого в убийстве 20-летнего рэпера XXXTentacion, сообщает «Би-би-си».

Подозреваемому 22 года, его зовут Дедрик Ди Уильямс. Предположительно, именно он застрелил музыканта возле мотосалона в Майами 18 июня.

По информации портала TMZ, Уильямс ранее уже задерживался за хранение наркотиков и оружия, домашнее насилие, вооруженное нападение и угон транспорта.

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Ранее сообщалось о двоих нападавших, однако неизвестно, ищет ли полиция соучастника преступления.

20 июня полиции Лос-Анджелеса пришлось разогнать проведенный без разрешения митинг памяти рэпера XXXTentacion. Почтить память музыканта собралось около тысячи человек, при попытке полиции вмешаться некоторые из них оказались сопротивление.