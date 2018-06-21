Клинцевич: Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим

Сенатор Франц Клинцевич у себя в фейсбуке прокомментировал недавнее интервью артиста Вахтанга Кикабидзе немецким журналистам, в котором он говорил о ненависти к гербу СССР, а также признавался, что от радости накрыл стол, когда Союз распался.

По словам Клинцевича, в России и Белоруссии, откуда он родом, все любили Вахтанга Кикабидзе за его песни и фильмы, в которых он снимался.

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«Мы и сейчас любим Вахтанга Кикабидзе из «Мимино». Но, увы, уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим», — написал Клинцевич, добавив, что артист может говорить что пожелает.

Ранее музыкант Юрий Лоза поддержал Вахтанга Кикабидзе, обратив внимание на то, что певец говорил не только о плохих, но и о хороших сторонах СССР.