Кобзона выписали из больницы
Народного артиста СССР, заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона выписали из больницы, заявила сестра депутата Гелена. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в настоящее время артист находится в своем доме.
Она также добавила, что Кобзон попал в больницу из-за вирусной инфекции.
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Ранее сообщалось, что помощница Кобзона назвала дату его выписки из больницы. Его супруга заявила, что у артиста «все по плану».
18 июня пресс-секретарь Иосифа Кобзона сообщила о его госпитализации.