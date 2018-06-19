Народного артиста СССР, заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона выписали из больницы, заявила сестра депутата Гелена. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время артист находится в своем доме.

Она также добавила, что Кобзон попал в больницу из-за вирусной инфекции.

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Ранее сообщалось, что помощница Кобзона назвала дату его выписки из больницы. Его супруга заявила, что у артиста «все по плану».

18 июня пресс-секретарь Иосифа Кобзона сообщила о его госпитализации.