Прощание с Говорухиным пройдет в Храме Христа Спасителя
В Госдуме рассказали, где и когда пройдет прощание с режиссером и главой думского комитета по культуре Станиславом Говорухиным.
Как сообщает РИА «Новости», церемонию проведут 16 июня в Храме Христа Спасителя.
Церемония начнется в 9:00 в Преображенской церкви храма и продлится до 13.00.
После Станислав Говорухин будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Советский и российский режиссер, актер и депутат Государственной думы Станислав Говорухин ушел из жизни в возрасте 82 лет. Печальную новость сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин и подтвердили коллеги режиссера.
По неподтвержденной информации, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.