Прощание с Говорухиным пройдет в Храме Христа Спасителя

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В Госдуме рассказали, где и когда пройдет прощание с режиссером и главой думского комитета по культуре Станиславом Говорухиным.

Как сообщает РИА «Новости», церемонию проведут 16 июня в Храме Христа Спасителя.

Церемония начнется в 9:00 в Преображенской церкви храма и продлится до 13.00.

После Станислав Говорухин будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Советский и российский режиссер, актер и депутат Государственной думы Станислав Говорухин ушел из жизни в возрасте 82 лет. Печальную новость сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин и подтвердили коллеги режиссера.

По неподтвержденной информации, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.