Оззи Осборн признался в любви к России и отказал москвичам в автографах

Рок-музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн подписал именную звезду на Аллее Славы в московском Vegas Крокус Сити, передает РИА «Новости».

Осборну польстило, что в Москве у него есть именная звезда. «Я люблю Россию и с радостью приеду сюда еще раз», — поделился Осборн.

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Однако с мировыми турами в карьере музыканта покончено. «Больше в мировые турне я не поеду. Но я буду выступать, давать концерты. Я не могу уйти из музыки — в ней вся моя жизнь», — признался он, заверив журналистов, что тяжелый рок еще не ушел в историю.

Несмотря на любовь к России, автографы многочисленным желающим Осборн отказался раздавать как до церемонии подписи звезды, так и после.

Осборн даст два концерта в России — в московском «Олимпийском» и в петербургском Ледовом дворце. Его прощальный тур продлится до 2020 года.