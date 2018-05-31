Оззи Осборн признался в любви к России и отказал москвичам в автографах
Рок-музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн подписал именную звезду на Аллее Славы в московском Vegas Крокус Сити, передает РИА «Новости».
Осборну польстило, что в Москве у него есть именная звезда. «Я люблю Россию и с радостью приеду сюда еще раз», — поделился Осборн.
Однако с мировыми турами в карьере музыканта покончено. «Больше в мировые турне я не поеду. Но я буду выступать, давать концерты. Я не могу уйти из музыки — в ней вся моя жизнь», — признался он, заверив журналистов, что тяжелый рок еще не ушел в историю.
Несмотря на любовь к России, автографы многочисленным желающим Осборн отказался раздавать как до церемонии подписи звезды, так и после.
Осборн даст два концерта в России — в московском «Олимпийском» и в петербургском Ледовом дворце. Его прощальный тур продлится до 2020 года.