Депп: у русских девушек в глазах тысячелетняя культура

Актер и музыкант Джонни Депп накануне концерта в «Олимпийском» в составе группы Hollywood Vampires сделал комплимент русским девушкам, передает «Пятый канал».

Временно одинокий после развода с актрисой Эмбер Херд артист был заметно рад общению с женщинами в России. «Славянские черты лица — это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это притягивает», — честно признался журналистам звезда «Пиратов Карибского моря».

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Ранее сообщалось, что Джонни Депп посетил московский музей.

Концерт актера вместе с Элисом Купером и Джо Перри состоится в Москве 28 мая. Санкт-петербургский концерт Hollywood Vampires запланирован на 30 мая.