Мужчина повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковке

Официальный представитель МВД России Ирина Волк волк заявила, что в Москве задержан мужчина, который повредил картину в Третьяковской галерее, передает РИА «Новости» слова представителя.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно… Мужчина задержан», — сказала Волк.

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Она отметила, что звонок о повреждении картины поступил в полицию в районе 9 вечера.

Волк рассказала, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что повреждена картина Ильи Репина »Иван Грозный и его сын Иван».

Ранее издание The Art Newspaper Russia назвало Третьяковскую галерею музеем года.