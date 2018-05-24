В Чехии несколько тысяч человек купили билеты на фейковую встречу со Сталлоне

Компания Europa Events продала нескольким тысячам человек билеты на встречу с актером Сильвестром Сталлоне в Праге, сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Мероприятие должно было состояться в Праге 26 мая, большая часть билетов продавалась по $95, VIP-билеты стоили $2,8 тыс. Однако сам Сталлоне о своих «планах» не знал — Чехии в его расписании поездок не было.

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Вместе с тем в пражской полиции отмечают, что никто из зрителей пока не обратился в полицию с жалобой на отмену мероприятия.

Ранее сообщалось, что американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне сыграет в пятом по счету фильме о похождениях ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо. На этот раз он будет сражаться с мексиканским картелем.