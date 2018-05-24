Новый исполнитель роли Чубакки не смог рассмешить Харрисона Форда

Новый исполнитель роли гигантского мохнатого инопланетянина Чубакки в киносаге «Звездные войны» финн Йонас Суотамо в беседе с kp.ru признался, как попал в знаменитую франшизу.

«Я еще в августе 2013-го увидел объявление о кастинге: искали актера ростом 2 м 20 см. Мой рост — всего 211 см. У меня мелькнула мысль пойти на пробы, но я решил, что раз ростом не вышел, нечего и пытаться», — вспоминает Суотамо, добавляя, что тогда же ему пришла в голову мысль, что он может надеть каблуки.

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Позже ему позвонили из Ассоциации баскетбола Финляндии и спросили, не хочет ли он сыграть в голливудском фильме с большим бюджетом. Сперва Суотамо не знал, что будет играть Чубакку. «Мне сказали, что я должен играть ревущего и волосатого пещерного человека», — делится он.

«Я специально учился рычать, чтобы произвести впечатление на Харрисона Форда. Многие в ответ на мое рычание умилялись, а Харрисон даже не улыбнулся, но он вообще нечасто смеется. Ну, не проклял зато», — смеется финский актер.

На экране Суотамо заменил Питера Мейхью, изначально игравшего Чубакку и ушедшего несколько лет назад на пенсию.