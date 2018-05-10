Путин ответил Каннскому кинофестивалю на письмо о Серебренникове

Президент России Владимир Путин ответил дирекции Каннского кинофестиваля на письмо, в которой его просили оказать содействие в приезде режиссера Кирилла Серебренникова, передает РИА «Новости».

Текст письма зачитал ведущий пресс-конференции кинофестиваля.

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«Мы получили ответ от господина Путина. Там говорится, что он был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — сказал ведущий.

Отмечается, что для Серебренникова было приготовлено место на пресс-конференции, которое осталось пустым.

Ранее сообщалось, что следствие снова попросило Басманный суд Москвы перевести фигуранта дела «Седьмой студии», экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.

Сам Кирилл Серебренников, который в данный момент находится под домашним арестом, стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере» за постановку «Чаадский». После этого суд принял решение о продлении ареста Серебренникова.