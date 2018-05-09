Названа первая десятка финалистов «Евровидения-2018»

На сайте международного конкурса опубликованы первые десять финалистов «Евровидения-2018».

В финал конкурса прошли певцы из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. Данные результаты определены с помощью совместных оценок жюри и зрителей.

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Конкурс «Евровидение-2018» проходит в Португалии, 8 мая прошел первый полуфинал. Юлия Самойлова, которая представляет Россию с песней «I Won't Break», выступит на конкурсе во втором полуфинале 10 мая. Финал конкурса пройдет 12 мая.

Ранее сообщалось, что Самойлова возглавила памятную акцию «Бессмертный полк» в Лиссабоне.