Бузова и Киркоров рассказали о создании клипа «Цвет настроения синий»

Поп-исполнитель Филипп Киркоров опубликовал на YouTube бэкстейдж со съемочной площадки своего клипа «Цвет настроения синий».

В видеоролике он признался, что на создание клипа в молодежной стилистике его сподвиг шоумен Иван Ургант. «На эту аферу я мог поддаться только под влиянием великого и ужасного — нет, великий и ужасный я. Великого и всемогущего Урганта и Гудков и Ко», — говорит Киркоров. По его словам, он даже не читал сценария.

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Телеведущая Ольга Бузова также прокомментировала свое участие в клипе — она сыграла продавщицу в супермаркете. «Песня — хит, песня и с юмором, и такая народная, тут разные образы. Мне предложили предстать в этом образе, я абсолютно за любые эксперименты», — поделилась Бузова, отметив, что с Киркоровым она готова делать любой проект.

По мнению автора идеи клипа Александра Гудкова, клип вполне может претендовать на «Оскар».

В ролике на песню «Цвет настроения синий» также снялись Николай Басков, Григорий Лепс, Тимати, Яна Рудковская с сыном, рэпер Гнойный и др. За 20 дней со дня выхода ролик об алкоголе и тусовках набрал уже более 19 млн просмотров.